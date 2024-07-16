محافظ بني سويف يتابع إجراءات حل مشكلة التكدس بالمركز الطبي بناصر

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الإجراءات التي وجه باتخاذها لحل مشكلة تكدس المواطنين داخل المركز الطبي بناصر، وشكواهم من تأخر صرف بعض أدوية قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاصة بمرضى السكر، وذلك في ضوء زيارته الميدانية أمس الإثنين لتفقد أعمال تطوير مستشفى ناصر العام ومتابعة سير العمل بالمركز الطبي، والتي على إثرها كلف لجنة من إدارة المتابعة بالتوجه للمركز الطبي ودراسة الشكوى ومتابعة الحلول والإجراءات التي اتخذتها المديرية في هذا الشأن.





وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبحسب التقرير الذي عرضه الدكتور أشرف حماد، مدير المتابعة بديوان عام المحافظة، توجه فريق من الإدارة "في نفس يوم الزيارة"، للمركز الطبي الملحق به بعض أقسام مستشفى ناصر العام، وتم فحص الشكوى بحضور كل من "الدكتور محمد الدمرداش، وكيل مديرية الصحة، الدكتور محمد الجبالي مدير الطب العلاجي، الدكتور هاني سيد مدير مستشفى ناصر العام، الدكتور محمود عمر، مدير إدارة المستشفيات، الدكتورة هبة يحيى، مدير المكتب الفني".

وتم اتخاذ إجراءات عاجلة حيال شكوى المواطنين ،حيث تم توفير كمية " 175 "خرطوش أنسولين وزيادة منافذ التوزيع إلى" 5 منافذ" لتوزيع الأنسولين علي المواطنين، بجانب توفير كمية آخرى من الأنسولين بعدد ( 130 فيال) وتم توزيعها علي المواطنين، بالإضافة إلى أنه توفير كمية "40 فيال" أنسولين من مخزون طوارئ مركز الواسطي، ومتابعة تنظيم عمليات التوزيع علي المرضي والقضاء علي مشكلة تكدس المواطنين وحصول جميع المترددين على المستشفي على احتياجاتهم من الأنسولين طبقًا للقرارات الصادرة لكل مريض.

أفاد وكيل مديرية الصحة أنه قد تم التواصل والتنسيق مع طوارئ الوزارة والاتصال بالمخازن الاستراتيجية، وجار إرسال سيارات من المديرية لاستلام الكميات المخصصة للمحافظة من الأنسولين من مخازن إدارة الطوارئ بحلوان، بجانب قيام الدكتورة وكيلة الوزراة بتشكيل لجنة لحصر النواقص من الأدوية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة واستبدال بعضها ببدائل متوفرة، وذلك تحت إشراف الطب العلاجي، مع إعداد تقرير شامل يتم عرضه على المحافظ بنتائج عمل تلك اللجنة أولاً بأول.

ووجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وكيل وزارة الصحة باستمرار متابعة سير العمل بالمركز الطبي بمدينة ناصر، وكافة المنشآت والمراكز الطبية التي تقوم بصرف الأدوية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أية نواقص، والتواصل والتنسيق المستمر مع الوزارة للعمل على توفيرها.