المستشار محمود فوزي يستقبل وزير شئون المجالس النيابية السابق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 07:28 مساءً - استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الثلاثاء، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية السابق، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

وفي بداية اللقاء رحب المستشار محمود فوزي بالمستشار علاء الدين فؤاد، متوجهًا إليه بكل الشكر والتقدير على جهده الكبير خلال فترة توليه الوزارة وتحمله المسؤولية وما يتمتع به الوزير من أخلاق حميدة وسمعة طيبة، متمنيًا له التوفيق والسداد فيما هو قادم له.

ومن جانبه، تقدم المستشار علاء الدين فؤاد بالتهنئة للمستشار محمود فوزي على توليه حقيبة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، متمنيًا له التوفيق في قيادة الوزارة، وتحقيق كل ما هو خير لرفعة مصر.

المستشار محمود فوزي وزيرًا للشئون النيابية والقانونية

وكان أدى المستشار محمود فوزي اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الحكومة الجديدة 2024 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وحصل المستشار محمود فوزي على ليسانس الحقوق، وماجستير القانون وماجستير في القانون الدولي والمقارن، كما ترأس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.