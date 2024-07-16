أحمد جودة - القاهرة - عاجل- موعد أذان المغرب في يوم عاشوراء.. موعد الإفطار في خير أيام الله

موعد أذان المغرب في يوم عاشوراء.. موعد الإفطار في خير أيام الله.. يوم عاشوراء، يوم مبارك حافل بالنفحات الإيمانية، ويوم نجا الله فيه سيدنا موسى عليه السلام من فرعون، ويوم التوبة، ويوم من خير أيام الله، فهو يقع في شهر المحرم، وهو خير الشهور صوما بعد رمضان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.



فضل صيام يوم عاشوراء

ورد في الأحاديث النبوية الشريفة فضل صيام يوم عاشوراء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما علمتُ أنَّ في العاشر فضلًا على غيره إلاّ أنّ الله عزّ وجلّ نجَّى فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، وصام موسى لله شكرًا له عشرين يومًا، فمن صامه شكرًا لله كان له مثل أجره".

كما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء، وأمر بصيامه".



دعاء الإفطار في يوم عاشوراء

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الإفطار في يوم عاشوراء، وهو: "اللهمّ إنّ هذا اليوم هو يوم عاشوراء، وقد جعلته يوم عيد لنا، وجعلته يوم بركة لنا، فبارك لنا فيه، واجعلنا فيه من الشاكرين، واجعلنا فيه من الموفّقين، واجعلنا فيه من السالمين، واجعلنا فيه من المُقَرّبين".

موعد أذان المغرب في 16 يوليو 2024 (الثلاثاء يوم عاشوراء)