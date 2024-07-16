مدينة الأبحاث العلمية تختتم مشروع أولمبياد الشركات الناشئة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختتمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، مشروع أولمبياد الشركات الناشئة 2024 Startups Olympics، بدعم من صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ (ISF)، وبالتنسيق مع مكتب نقل التكنولوجيا والابتكار (TICO)، ونادي ريادة الأعمال (E-Club)، وشركه مينتورز العالمية كشريك إستراتيجي؛ لتنفيذ البرنامج التدريبي نحو تعزيز قدرات الطلاب، والباحثين من المدينة، وبالشراكة مع جامعة برج العرب التكنولوجية.

وفي هذا الإطار، أكدت د. منى محمود عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، أن مشروع أولمبياد الشركات الناشئة يأتى ضمن توجهات المدينة لدعم واحتضان الأفكار الإبداعية والإبتكارية لشباب المُبتكرين والباحثين والطلاب، الذين لديهم أفكار ابتكارية ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركات ناشئة، وتهيئة البيئة المُلائمة لتنمية مشروعاتهم من خلال مناقشات ستكون نقطة انطلاق لمشاريع ومُبادرات عملية تهدف لدعمهم والعمل على توجيه طاقتهم نحو بناء مُجتمع أكثر استدامة، وذلك في إطار قيام المدينة بتنفيذ دورها المُجتمعي الرائد، والداعم في هذا الشأن ووفْقًا للإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وتحقيقًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة محور التواصل والتكامل بين مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى.

ومن جهته، استعرض د. عمرو صلاح المُدير التنفيذي لمكتب نقل التكنولوجيا والابتكار (TICO)، بداية رحلة التدريب المُكثف منذ شهر مارس 2024 وعلى مدار ثلاثة أشهر حيث شارك عدد 9 فرق فى مسار الباحثين، وقد تأهل 7 فرق للمُنافسة النهائية، فضلًا عن

مُشاركة عدد 27 فريق من جامعة برج العرب التكنولوجية كمسار للطلاب، وقد تأهل 12 فريقًا للمُنافسة النهائية.

كما فاز 4 فرق فى مسار الباحثين من مدينة الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالمركز الأول والثاني، بينما جاء المركز الثالث مناصفة بين فريقين، فيما فاز 5 فرق فى مسار الطلاب من جامعة برج العرب التكنولوجية بالمركز الأول والثاني مُناصفة بين فريقين، والثالث مناصفة بين فريقين.

ومن المُقرر مُشاركة المدينة في التصفيات بين الجامعات المصرية، والمراكز البحثية في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة 2024 وذلك على مستوى مُختلف الأقاليم الجغرافية بمصر، بمشاركة 68 جامعة بأكثر من 930 فريقًا.

شارك في هذا المشروع د. محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ود. غادة على خضري مُمثل صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، ود. محمد رشاد عبدالفتاح نائب مدير مدينة الأبحاث للشئون العمية والبحثية، ود. أميرة جلال درويش مُنسق صندوق رعاية المُبتكرين، والنوابغ بجامعة برج العرب التكنولوجية، وبمُشاركة لفيف من رجال الصناعة، ورواد الأعمال، وعمداء المعاهد البحثية بالمدينة، وعمداء الكليات بجامعة برج العرب التكنولوجية.