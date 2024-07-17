نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يلتقي بالسفيرة الأمريكية لبحث التعاون في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 09:35 صباحاً - وزير الصحة يبحث التعاون في توطين ونقل تكنولوجيا صناعة الأدوية والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة

التقي الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع السيدة هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث آليات التعاون ووضع خطط مستقبلية لتنمية الانسان المصري وتطوير مهاراته، مع العمل على توفير كافة سبل الرعاية الصحية الشاملة له، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030.

في بداية الاجتماع، ثمن الجانبين الجهود التعاونية المثمرة بينهما، متطلعان إلى التوسع في تنفيذ خطط مشتركة هدفها تحقيق الرفاه الصحي والاجتماعي، حيث توجهت السفيرة الأمريكية بالترحيب والتهنئة إلى الدكتور خالد عبدالغفار لتجديد الثقة بسيادته كنائب رئيس الوزراء ووزيرٍ للصحة، مؤكدة أنه بذل جهودًا واسعة في تطوير القطاع الصحي، ولديه رؤى وأفكارٍ حديثة من شأنها رفع الكفاءة الصحية المصرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع بحث الإتفاق حول وضع محاول لتنفيذ خطة التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف الانسان منذ الولادة وفي جميع مراحله العمرية، وذلك بالتعاون في تقديم الدعم للتوسع ببناء حضانات الأطفال وتدريب المدرسين العاملين بها، بهدف تنمية جميع مهاراتهم بكافة المراحل العمرية والدراسية، وتأهيلهم لسوق العمل، بما يعمل على الإرتقاء بالمجتمع المصري، حيث سيتم تنفيذ تلك الخطط بالتعاون مع الجهات الوزارية والهيئات المنوطة بملف تطوير الانسان.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى بحث التعاون في توطين ونقل تكنولوجيا صناعة الأدوية، لتحقيق الإكتفاء الذاتي بهذا المجال، موضحًا أن الدولة المصرية لديها رؤية واسعة بأن تصبح مركزًا رائدًا في الصناعات الطبية، مشيرًا إلى أن الوزير أكد على أهمية الاستفادة من الخبرات الرائدة بهذا الملف، مؤكدًا على محورية الدور الذي تقوم به هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد في هذا الملف.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجانبين بحثا التعاون في مجال تنظيم الأسرة، وذلك من خلال التعاون في تقديم الدعم في استيراد أدوات تنظيم الأسرة من الولايات المتحدة التي لا يتم تصنيعها محليًا، وكذلك التعاون في تطوير والتوسع بمبادرات الرعاية الصحية وفي مجال تنظيم الأسرة.

ونوه إلى أن الجانبين ناقشا التعاون في تكثيف الحملات الإعلامية الخاصة بتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق دراسة طبيعة الجمهور المتلقي بكل محافظة على حدة، مع تحديد أولويات وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف لهذه الحملات، ورفع درجات الوعي والاستجابة بين الأسر المصرية، بما يساهم في زيادة أعداد المستفدين من خدمات تنظيم الأسرة.

حضر الاجتماع السفير دكتور سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، وعدد من ممثلي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.