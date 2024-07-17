صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى لنظيريه الفرنسى والتشيكى تكثيف العمل الدولى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 10:32 صباحاً - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لنظيريه الفرنسى والتشيكى أهمية تكثيف العمل الدولى المشترك، بهدف منع توسع الصراع وانزلاق المنطقة لدائرة جديدة من الصراع غير المحسوب.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان " السيسى وماكرون يؤكدان هاتفياً على ضرورة دفع مسار حلّ الدولتين لضمان إقامة الدولة الفلسطينية"، أن الرئيسين عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا - خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نظيرة الفرنسي - على أهمية تكثيف العمل الدولي المشترك، بهدف منع توسع الصراع وانزلاق المنطقة لدائرة جديدة من الصراع غير المحسوب، مشددين على ضرورة دفع مسار حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، باعتباره المسار الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتصال شهد تأكيد محورية العلاقات "المصرية ـ الفرنسية"، وتطلع الرئيسين إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة اقتصاديا، في ظل انخراط عدد كبير من الشركات والمؤسسات الفرنسية في عملية التنمية التي تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، فضلا عن دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وتحت عنوان "السيسي يؤكد لنظيره التشيكي هاتفياً ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسّع الصراع بالمنطقة"، أوضحت الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التشيكى بيتر بافل ، تضمن تأكيد حرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، استنادا للعلاقات الوطيدة التي تجمع بينهما، والفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات، خاصة في مجالات العمل الاقتصادي والتجاري.

وتابعت الصحيفة أن الاتصال تناول أيضا التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأزمة الأوكرانية، والتطورات في قطاع غزة حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية والإقليمية، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة كذلك ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع، والتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.