وزارة الخارجية تستضيف الجولة الرابعة رفيعة المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الاوروبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 10:33 صباحاً - استضافت وزارة الخارجية فعاليات الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي وذلك في 16 يوليو 2024، وذلك برئاسة السفير / خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير / سيمون مورديو، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبحضور ممثلين عن وزارة الخارجية وأجهزة الدولة المعنية بملف الهجرة ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولى، والتضامن الاجتماعى، والعمل، فضلاً عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وفر حوار الهجرة الفرصة للجانبين المصري والأوروبي لإجراء تحليل واقعي لكافة القضايا الخاصة بظاهرة الهجرة ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال تناول بعض العناصر الرئيسية المؤثرة على تلك الظاهرة، ومن بينها: إبراز الفوائد التنموية للهجرة، وتحليل البعد الإقليمي للهجرة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية بما في ذلك الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، والارتباط بين الهجرة والتنقل القانوني من خلال تناول ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء وانعكاساته على حقوق المهاجرين، والذى من المتوقع دخوله حيز التنفيذ في عام 2026، فضلاً عن قضايا الحماية واللجوء، والعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج، وهى القضايا المرتبطة بظاهرة الهجرة بأبعادها المختلفة.

وقد ناقش الجانبان فرص تعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل، وضرورة إتباع نهج شامل ومتوازن حيالها. وقد ساهم الحوار في تعزيز التفاهم المشترك وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والخبرات، بالإضافة إلى دعم بناء القدرات الوطنية للكوادر المصرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بناءً على الاحتياجات التي تحددها الدولة المصرية.

تم خلال جلسات الحوار، التأكيد على أن استقرار مصر وجهود التنمية فيها أمران رئيسيان لتحقيق الاستقرار والأمن لدول الاتحاد الأوروبي والمنطقة بأكملها، لاسيما في ظل الجهود المصرية الهامة لمنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016. كما تمت الإشارة إلى تحمل مصر مسئولية استضافة أكثر من 10 مليون مهاجر ولاجئ.

اتفق الجانبان خلال المشاورات على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر وخلق فرص عمل لائقة ومناسبة للشباب في واقعهم المحلى، فضلاً عن قيام الاتحاد الأوروبى بزيادة توفير الاحتياجات المصرية اللازمة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.

تعد تلك هي الجولة الرابعة التي تستضيفها القاهرة للحوار الرفيع المستوى حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، حيث سبق أن استضافت القاهرة الجلسات الثلاثة السابقة لحوار الهجرة رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي عُقدت في 17 ديسمبر 2017، و25 يونيو 2019، و15 نوفمبر 2021. وتتسم الجولة الرابعة من الحوار بأنها جاءت في ظل ما شهدته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي هذا العام من تطور تاريخى، بعدما اتفق الجانبان على ترفيع علاقات التعاون بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 17 مارس 2024.