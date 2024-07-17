نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القابضة للكهرباء توضح طرق الإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت شركة الكهرباء القابضة في مصر بمبادرة جديدة للتوعية بأهمية الإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي، من خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بين المواطنين حول الخطورة المترتبة على سرقة الكهرباء وأثرها السلبي على استقرار الشبكة الكهربائية وأمانها.

طرق سهلة للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي

شرحت الشركة القابضة بطريقة واضحة كيفية تقديم البلاغات دون الحاجة للاتصال الهاتفي، حيث يكفي إرسال رسالة في أي وقت من اليوم.

هذا النهج يسهل على المواطنين المشاركة في الحفاظ على أمن واستقرار الكهرباء دون الحاجة إلى تسجيل بيانات شخصية، مما يحافظ على سرية هويتهم ويضمن تحقيق الهدف بطريقة آمنة وفعالة.

تحديات سرقة التيار الكهربائي في مصر

فيما حذر الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، من أشكال السرقة التقليدية مثل استخدام "كيس الملح" على العدادات التقليدية، أشار إلى تطور الطرق المتقدمة مثل اختراق العدادات المسبوقة الدفع.

هذا التطور الكبير يعكس التحديات التي تواجه الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة قد جعلت من السهل على المخالفين ابتكار طرق جديدة لسرقة الكهرباء.

دور الوزارة في مكافحة السرقة

الوزارة لا تدخر جهدًا في رصد وتحليل التطورات في حيل سرقة الكهرباء، وتعمل على تعزيز الرقابة والتوعية للحد من هذه الظاهرة المؤثرة سلبًا على البنية التحتية الكهربائية الوطنية.

تسعى الوزارة إلى تشجيع المواطنين على التعاون والإبلاغ عن أي حالات تعتبر خرقًا للقوانين، بهدف ضمان استدامة توفير الكهرباء للمجتمع بطريقة عادلة وشفافة.