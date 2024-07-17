وزارة العمل : متابعة برنامج تدريب مهني في مجال ” المالتي ميديا”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 02:29 مساءً - تابعت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية فعاليات البرنامج التدريبي المجانى فى مجال الفوتوشوب و( المالتى ميديا ) لعدد 12 متدرب ومتدربة من الشباب ذوي الهمم ، استمراراً فى تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية العمل و مركز أركان للإبداع ، والذي يهدف إلى التدريب على كافة المهن المستحدثة والتي تتناسب مع طبيعة سوق العمل ، وتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كافة المجالات لسوق العمل المصري ، وذلك فى إطار جهود المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، لتدريب الشباب على المهن المستحدثة ووظائف المستقبل ، وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدث الأساليب العالمية ، والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب ، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات فى إطار إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتي فى ضوء توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، خاصة ذوى الهمم لدمجهم فى المجتمع من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة ، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص لتوفير مزيد من البرامج التدريبية ، وأضاف وكيل المديرية أن البرنامج التدريبي بمركز أركان بلغ عدد ساعاته ١٢ ساعة تدريبية على مدار يومين أسبوعياً ، وساعتين فى اليوم للصم والبكم على مهنة الفوتوشوب ، والتي يحتاجها سوق العمل الحالى والمستقبلى داخل المحافظة لإعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل ، وأفاد المتدربين أن الدورات التدريبية قد ساهمت فى تطوير مهاراتهم فى هذا المجال ، مقدمين الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على اهتمامهم بذوي الهمم و بملف التدريب المهني ، وذلك بحضور العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية و القديس مرقس ، ونادر ونيس مدير مركز أركان للإبداع ..