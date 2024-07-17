لزيادة نسب المكون المحلي بالصناعات.. «ابدأ» تطلق فعاليات ورش العمل لبحث تحديات صناعة الأجهزة المنزلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 02:30 مساءً - تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن العمل على زيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة، عقدت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أولى ورش العمل لبحث التحديات التي تواجه قطاع صناعة الأجهزة المنزلية، وذلك بالتعاون مع شركاء ابدأ من كبار المصنعين بقطاع الأجهزة المنزلية كمجموعة "العربي"، و"فريش" ، و"راجاميك" وعدد من الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع كشركة "سامسونج" و"هاير" وشركة "ميديا" وغيرهم و بمشاركة كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية وأكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى بعض الجهات التشريعية والقانونية.

وتهدف الورشة إلى جمع المعنيين بقطاع الأجهزة المنزلية لتبادل الخبرات والمعرفة، ومناقشة الحلول والمقترحات لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات وتطوير الصناعات المغذية من خلال الاستفادة من قاعدة بيانات لصغار المصنعين والموردين. بحسب بيان للمبادرة.

تتضمن الورشة مناقشات حول آليات جديدة لزيادة نسبة المكون المحلي، وتبادل الخبرات بين المشاركين لتعزيز الابتكار والتطوير في الصناعة. كما تتناول الورشة أهمية الربط بين الصناعات المختلفة وتوفير البيانات اللازمة لتعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة.

تسعى الورشة إلى تعزيز قدرات المصنعين والمستثمرين وزيادة الصادرات المصرية وتحسين التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيات الصناعية وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي.



