نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. "الصحفيين" تعقد اجتمعًا تحضيريًا للمؤتمر العام السادس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم نقابة الصحفيين، اليوم، اجتماعًا تحضيريًا للمؤتمر العام السادس، بحضور أمين عام المؤتمر ومنسقي اللجان، في الساعة السادسة مساءً.

يناقش الاجتماع مناقشة الرؤى المتعلّقة بملفات المؤتمر ولجانه، وكذلك مناقشة التصورات النهائية لخطة العمل وموعد انعقاد المؤتمر.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر اختيار الدكتور وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين، كما قرر المجلس اختيار: عبدالله عبد السلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبدالفتاح الجبالي منسقًا للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل منسقًا للجنة التشريعات والحريات.