شيخ الأزهر يستقبل مفتي الجمهوريَّة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، أ.د شوقي علام، مفتي الديار المصرية؛ للتهنئة بنتائج زيارة شيخ الأزهر لجنوب شرق آسيا.

وفي بداية اللقاء، أعرب مفتي الجمهورية عن خالص تهانيه إلى الإمام الأكبر، لعودته سالمًا غانمًا من الجولة الناجحة إلى جنوب شرق آسيا، والتي ضمَّت ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، مؤكدًا أن هذه الزيارة عكست الاحتفاء الكبير بالأزهر وإمامه الأكبر عالميًّا، وما يمثله من قيمة علميَّة ودينيَّة كبيرة تمثل مرجعية لكل المسلمين حول العالم، مؤكدا أن هذه الجولة كانت رحلة موفقة نفع الله بها الأمة الإسلامية، وأظهرت أن الأزهر الشريف هو المؤسسة الإسلامية الرائدة حول العالم، وأكَّدت ما لشيخ الأزهر من محبَّة خالصة ومكانة كبيرة في العالم الإسلامي.

ومن جانبه، رحَّب الإمام الأكبر بمفتي الجمهورية في مشيخة الأزهر، معربًا عن خالص دعواته بأن يكلِّل مؤتمر دار الإفتاء بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا أن الأزهر حريص على دعم جهود المؤسسات الدينية في مصر، بما يحقق أمن الوطن واستقراره وتقدمه، وكذلك دعم جهود المؤسَّسات الدينية والمراكز الإسلامية حول العالم، بما يُسهم في نشر رسالة الإسلام السمحة وتعزيز الوسطيَّة والاعتدال.

وقدَّم مفتي الجمهورية للإمام الأكبر دعوةً لحضور وافتتاح مؤتمر دار الإفتاء، الذي ينعقد تحت عنوان "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع"، يومي ٢٩ – ٣٠ من شهر يوليو الجاري.