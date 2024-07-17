نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائمة الموحّدة تتقدّم بمذكّرة لنقيب الصحفيين لعقد اجتماع ووضع ضوابط انتخابات صندوق التكافل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت “القائمة الموحّدة لتكافل حقيقي”، التي تخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، بمذكرة للنقيب خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة؛ للمطالبة بوضع ضوابط للعملية الانتخابية.

نص المذكرة

الأستاذ/ خالد البلشي

نقيب الصحفيين

حيث إن انتخابات صندوق التكافل المقرر إجراؤها 28 يوليو الجاري، خصصت نقابة الصحفيين لجنة للإشراف عليها، دون تحديد أسمائهم عدا السكرتير العام، ودون وضع ضوابط تهدف إلى تحقيق النزاهة، والشفافية للعملية الانتخابات برمتها، بدءًا من تلقّي أوراق الترشيح، ومرورًا بانعقاد الجمعية العمومية، والتصويت على الميزانية التي لم ترسل حتى الآن لأعضاء الجمعية العمومية، والدراسة الاكتوارية التي أعدّها المجلس المنتهي ولايته، واختيار ستة مرشحين للمجلس المقبل.

وحيث إن القائمة الموحدة لصندوق التكافل، ترمو إلى إجراء الانتخابات في ظل مناخ يتسم بالحيادية والنزاهة، والمنافسة الشريفة بين المرشحين.

لذا، وللأسباب المذكورة تطالب القائمة الموحدة بعقد اجتماع عاجل يرأسه النقيب، وبحضور جميع المرشحين واللجنة المشرفة على الانتخابات؛ لوضع ضوابط للعملية الانتخابية برمّتها.

أعضاء القائمة الموحدة لتكافل حقيقي:

حسام الكاشف.

حسام السويفي.

مساعد الليثي.

أحمد عبادي.

محمد المعبدي.