نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حول واقعة مدرسة السيدة نفيسة.. مصدر بالتعليم: فتح التحقيقات حيال الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قيام طالبة بلجنة بالمدرسة عقب تسليم أوراق إجابتها مع اقتراب نهاية زمن امتحان مادة الفلسفة والمنطق بمحاولة إثارة اللجنة والحديث مع الطلاب حول الإجابات من نافذة اللجنة حدث على إثرها مشادة كلامية مع مراقب اللجنة الذي طالبها بالمغادرة، حيث قامت بالتعدي عليه لفظيا وإلقاء زجاجة مياه عليه، جاء ذلك في إطار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص واقعة مدرسة السيدة نفيسة بمدينة نصر.

وأضاف المصدر أن رئيس اللجنة قام بتحرير محضر بالواقعة للطالبة نظرا لقيامها بإعاقة انتظام سير اللجنة والتعدي على المراقب لفظيا.

وأوضح المصدر أن الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة وجه بفتح التحقيقات حيال الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



