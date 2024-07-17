أكاديمية البحث العلمي تستقبل سفير اليابان لبحث دعم وتوطيد سُبل التعاون المُشترك

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أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، السفير الياباني بالقاهرة السيد هيروشي أوكا والوفد المرافق له في مقر الأكاديمية بالقاهرة.

حضر اللقاء “ توشيفومي إيتو” مدير مركز الإعلام والثقافة بسفارة اليابان، والدكتورة ناوكو فوكامي، مدير المكتب الدائم للجمعية اليابانية لتطوير العلوم، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الأكاديمية المصرية والمؤسسات البحثية والمدن العلمية في اليابان.

في بداية اللقاء، أكدت الدكتورة جينا الفقي على أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات المشتركة، مشيرةً إلى أن الأكاديمية هي المؤسسة الوطنية الأكبر والأعرق في منظومة البحث العلمي المصرية. وأوضحت أن الأكاديمية تعمل على تنظيم خطط ومشاريع لأفضل العلماء، لتقديم خبراتهم وإجراء دراسات استراتيجية وتقديم استشارات للحكومة وللمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ولصناع القرار بشأن القضايا المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في مصر. كما تقوم الأكاديمية بإجراء تقييمات دورية عن حالة البحث العلمي، وتمثل الباحثين في مصر على الصعيدين المحلي والدولي، وتدعم المشروعات والمبادرات القومية متعددة التخصصات.

وأشارت الفقي إلى أن الأكاديمية تعمل على دعم منظومة الابتكار من خلال توفير الدعم المادي والفني للمراحل المختلفة للابتكار، عبر مكتب براءات الاختراع المصري وجهاز تنمية الابتكارات. وأكدت أن رؤية الأكاديمية هي أن تكون مؤسسة وطنية عالمية وبيت خبرة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تسهم مع باقي عناصر منظومة العلوم والتكنولوجيا المصرية في تحسين وضع مصر العلمي والاقتصادي.

من جانبه، أعرب السفير الياباني" هيروشي أوكا" عن سعادته بزيارة الأكاديمية، وأكد على اهتمام الجانب الياباني بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا. وأشاد بالدعم الذي توليه الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك بمستوى التطور الذي تشهده أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

حضر اللقاء من جانب الأكاديمية الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية، والدكتور أحمد جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية، والدكتور محمد الأمير، المشرف على المراكز الإقليمية التابعة للأكاديمية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات العلمية والتكنولوجية بين مصر واليابان.