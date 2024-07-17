الدكتور عباس شراقي يؤكد بدء التخزين الخامس من سد النهضة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بدء التخزين الخامس من سد النهضة الإثيوبي، اليوم الأربعاء، وذلك بعد ارتفاع منسوب بحيرة سد النهضة 41 مليار متر مكعب، وذلك طبقا لصور الأقمار الصناعية.

وأوضح الدكتور عباس شراقي، في تصريح خاص لـ " دوت الخليج " أنه من المتوقع أن يصل إجمالي التخزين إلى 63 مليار متر مكعب عندمنسوب 640 متر وذلك في حالة استمرار غلق بوابات السد العلوية أو التصريف المنخفضة، إلى أن تعبر المياه من أعلى الممر الأوسط.

وقال الدكتور عباس شراقي إن التخزين هذا العام جاء مبكرا بسبب زيادة معدلات الأمطار عن الأعوام السابقة، لافتا إلى أن التخزين الخامس يختلف عن التخزينات السابقة فى التحكم فى كمية التخزين عن طريق قنوات المفيض المختلفة، وليس بالضرورى انتظار انتهاءالتخزين وعبور المياه أعلى الممر الأوسط كما كان يحدث سابقًا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر التخزين حتى بداية الأسبوع الثانى من سبتمبر القادم بواقع 300 مليون متر مكعب للإيراد اليومي، موضحا أنه سوف يزداد تدريجيا حتى يصل إلى متوسط 600 مليون متر مكعب فى أغسطس القادم.