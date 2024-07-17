الأطباء: مستعدون لتقديم بلاغ للنائب العام ضد محافظ سوهاج لاعتدائه لفظيا على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 06:31 مساءً - قال الدكتور محمد فريد، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة تدعم طبيبة مستشفى المراغة للحصول على حقها بالوسائل القانونية، لما تعرضت له من إساءة وسب في أثناء أداء عملها من قبل محافظ سوهاج.

تعليق نقابة الأطباء على واقعة طبيبة المراغة

أوضح الدكتور محمد فريد، أن النقابة العامة بالتنسيق مع النقابة الفرعية في المحافظة بصدد اتخاذ إجراءات وخطوات حيال الواقعة، مشيرا إلى أن من السبل القانونية للنقابة تقديم بلاغ للنائب العام ضد المحافظ؛ مستعدون لذلك لتعديه على الطبيبة لفظيا في أثناء عملها ومطالبتها القيام بإجراءات طبية غير قانونية، والممثلة في تقديم الخدمة للمرضى دون تذكرة طبية.

وأضاف محمد فريد، أن هذا التصرف غير مسؤول من المحافظ، فبدلا من القيام بمسؤولياته من حل مشكلة النواقص في المستشفى من الأدوية والمستلزمات والتجيهزات الطبية، وجه اللوم إلى الطبيبة وهي تؤدي مهامها بشكل قانوني.