نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للدكتور زاهي حواس في مدينة أورفييتو الإيطالية (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُقد اليوم مؤتمر صحفي عالمي في مدينة أورفييتو الإيطالية، لعالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" بمقر مكتب عمدة المدينة، وذلك تهميدا للمحاضرة التي ستقام يوم السبت القادم.

حضر المؤتمر الصحفي العديد من القنوات الفضائية والإذاعة وممثلي الصحف المختلفة والعديد من الشخصيات العامة، حيث دارت أسئلة الصحفيين حول الاكتشافات الأثرية الأخيرة وموعد افتتاح المتحف المصري الكبير، واكتشاف المدينة الذهبية ومشروع بيراميد سكان.

وأجاب حواس عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين الإيطاليين، موضحا أننا نبحث عن هرم الملك «حوني» في سقارة، بالإضافة للبحث عن مقبرة ومومياء الملكة «نفرتيتي» والملكة «عنخ إس إن آمون» ونقوم بترميم مقبرة الملك رمسيس الثاني في الأقصر.

وأوضح "حواس" خلال المؤتمر الصحفي أن البعثة عثرت في منطقة جسر المدير علي مقبرة "خنوم جد إف" كاهن المجموعة الهرمية للملك ونيس، ومقبرة "مرى" مساعد القصر العظيم وكاتم أسرار الملك، ومقبرة "مسي" كاهن المجموعة الهرمية للملك بيبى الأول، بالإضافة إلى العثور على مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب، وتعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وكشف "حواس" عن أنّ مشروع اكتشاف الأهرامات «سكان بيراميدز»، والخاصة باكتشاف ممر بطول 9 أمتار داخل هرم خوفو، يؤدي إلى غرفة الدفن، واصفا هذا الكشف بأنه أهم كشف أثري حدث خلال القرن الـ21 في منطقة أهرامات الجيزة.