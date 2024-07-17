نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين يستقبل قيادات الشركة صاحبة واقعة الاعتداء على مصور صدى البلد كيرلس صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل نقيب الصحفيين خالد البلشى فى مكتبه ظهر اليوم، قيادات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة المسئولة عن تأمين الملاعب المصرية خلال مباريات كرة القدم.

وقدّم مسئولو الشركة اعتذارًا للزميل كيرلس صلاح، المصور الصحفى بموقع "صدى البلد" على ما بدر من فردى أمن تابعين للشركة تجاه الزميل عقب مباراة الأهلى وبيراميدز فى بطولة الدورى العام قبل عدة أيام، وقدموا له "باقة ورد" فى حضور مجدى إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين.

وأعرب مسؤولو الشركة عن تقديرهم لجموع الصحفيين ونقابتهم، ونقيب الصحفيين، موجهين الاعتذار للنقابة ولشعبة المصورين، وأكدوا تقديرهم وحرصهم على التعاون مع الصحفيين.

وأثنى والد الزميل كيرلس صلاح على دعم نقيب الصحفيين لنجله خلال الأزمة، وإصراره على اتخاذ كل السبل للحصول على حقه بشكل يليق بمكانته، وقيمة نقابة الصحفيين.

من جانبه، رحب نقيب الصحفيين بقيادات الشركة، وأكد تقديره لزيارتهم واهتمامهم بحل الأزمة بشكل محترم ومقدر يليق بالصحافة المصرية، وبنقابة الصحفيين، وبالشركة الإفريقية، وبكل أطراف المنظومة الرياضية فى مصر، مشددًا على أن حضورهم المقدر لمقر النقابة أنهى الأزمة بالنسبة للنقابة، إلا أن قرار قبول الاعتذار وإنهاء الأزمة حق أصيل للزميل كيرلس صلاح، الذى بادر أيضًا بقبول الاعتذار وإنهاء الأزمة، والتنازل عن البلاغ الذى قدمه، وقرر نقيب الصحفيين التنازل عن البلاغ المقدم ضد أفراد الأمن.

وتضمّن اللقاء اجتماعًا حضره اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة ومشرف عام النشاط الرياضى، والعميد محمود القاضى رئيس قطاع العمليات بالشركة، ومحمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، ومجدى إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة، وحسن خلف الله رئيس رابطة المحررين والنقاد الرياضيين، وطه جبريل رئيس تحرير موقع "صدى البلد"، وعدد من الزملاء الصحفيين والمصورين الصحفيين.

وتناقش الجانبان والحضور حول آليات تسهيل عمل الزملاء الصحفيين والمصورين خلال ممارستهم لعملهم الصحفى بالملاعب فى إطار القواعد المنظمة، التى تضمن لجميع الأطراف ممارسة عملهم دون حدوث معوقات أو مشكلات.

وأشاد كل من وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس شعبة المصورين الصحفيين، ورئيس رابطة المحررين والنقاد الرياضيين بتفهم قيادات الشركة الإفريقية وحرصهم على حل الأزمة بشكل لائق، والاتفاق على ضرورة خلق مناخ إيجابى لكل المنظومة الرياضية تضمن احترام عمل الجميع وتسهيله.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من نقابة الصحفيين، والشركة الإفريقية للأمن والحراسة، وشعبة المصورين الصحفيين، ورابطة المحررين والنقاد الرياضيين، وبمشاركة ممثلى كل أطراف المنظومة الرياضية لوضع أسس وضوابط التغطيات الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية خلال الموسم الرياضى القادم، فيما تعهدت الشركة الإفريقية بتقديم كل التسهيلات الممكنة للصحفيين خلال هذا الموسم بما يتيح لهم إنجاز عملهم وفقًا للقواعد المعمول بها بلا أى معوقات.