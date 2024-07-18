السفير المصري يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع وزير الصناعة والتجارة السنغالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 12:31 مساءً - إلتقى السفير خالد عارف سفير جمهورية مصر العربية في السنغال، مع الدكتور Diop Serigne وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السنغال، برفقة وزير مفوض تجاري تامر كريم لبحث تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، حيث استعرض السفير المصري عدداً من المشاريع التي تتطلع شركات القطاع الخاص المصرية تنفيذها في السنغال في مجال البنية التحتية، والصناعات الدوائية، والصناعات الكهربائية، فضلاً عن البرامج التدريبية القائمة لبناء القدرات وتبادل الخبرات.

هذا، وقد أعرب وزير التجارة والصناعة السنغالي عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية، مشيداً بما حققته مصر في مجالات التنمية العمرانية وتحسين البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية مما جعلها نموذجاً يُحتذى به بالنسبة للدول الأفريقية وبالأخص السنغال التي تسعى لتطوير اقتصادها من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وتوسيع رقعتها الزراعية من أجل خلق مزيد من فرص العمل لشبابها. وأكد على أن بلاده تؤمن بالوحدة الأفريقية وأن التعاون فيما بين دول القارة هو الطريق نحو تحقيق النمو والتنمية المستدامة.