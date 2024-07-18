نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس لليوم ودرجات الحرارة المتوقعة لغدًا في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس لليوم ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة في مصر.

تسود اليوم أجواء حارة في شمال البلاد وشديدة الحرارة في جنوبها، مع توقعات بطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء.

في القاهرة الكبرى، من المتوقع أن تصل العظمى إلى 38 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد الجوية في منشور عبر صفحتها على فيسبوك وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا على فترات متقطعة في معظم المناطق.

ارتفاع درجات الحرارة

بدأت الموجة الحارة منذ يوم أمس الأربعاء 17 يوليو، حيث تتراوح الزيادات في درجات الحرارة بين 2 إلى 3 درجات، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى نهاية الأسبوع، مع العظمى المتوقعة في القاهرة عند 38 درجة والمحسوسة نحو 40 درجة يوم الجمعة المقبلة، وفقًا للبيان الصادر عن الأرصاد الجوية.

ونصحت الهيئة الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع التأكيد على ضرورة متابعة تحديثات النشرة الجوية خلال هذه الموجة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

وفقًا لبيان الأرصاد الجوية، فإن الدرجات العظمى المتوقعة غدًا الجمعة كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 38 درجة مئوية، المحسوسة 40 درجة.

- السواحل الشمالية: 32 درجة مئوية، المحسوسة 35 درجة.

- جنوب سيناء: 42 درجة مئوية، المحسوسة 44 درجة.

- شمال الصعيد: 39 درجة مئوية، المحسوسة 41 درجة.

- جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية، المحسوسة 44 درجة.