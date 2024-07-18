محافظ الشرقية: العاملون بالديوان هم محور تنفيذ خطط التنمية

جدة - نرمين السيد - محافظ الشرقية خلال اللقاء

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إدارات ومكاتب الديوان العام لمتابعة آلية سير العمل بها والتعرف على المشكلات والمعوقات ومحاولة تذليلها، ومناقشة المقترحات لتطوير مستوى العمل والأداء.





والتقى المحافظ موظفي الديوان العام، وتعرف منهم على الخطط والمقترحات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والتي تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال المحافظ إن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية، مؤكدا أهمية العمل الجماعي والتعاون والتنسيق بين الإدارات لتكوين منظومة متكاملة تساهم في تحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين. وأشار إلى أهمية استمرار تدريب العاملين بالمحافظة للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي وتطوير مهارات العاملين لتحقيق التنمية في جميع المجالات، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنهاء مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. ورافق المحافظ الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ والمستشار العسكري للمحافظة ومديري الإدارات العامة بالديوان.

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