رئيس الوزراء يتعهد بإرسال الجدول الزمني لتنفيذ برنامج الحكومة والأجندة التشريعية للبرلمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 06:35 مساءً - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بما شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب من مناقشة تفصيلية لكافة جوانب برنامج الحكومة، موجها الشكر لكل عضو منح الثقة لبرنامج الحكومة، كما وجه الشكر لمن رفض وأبدى تحفظه، متابعا: أن ذلك هو ممارسة للديمقراطية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

برنامج الحكومة

وقال مدبولى: أتعهد بأن كل التوصيات والملاحظات الصادرة من لجنة دراسة برنامج الحكومة وخلال جلسة اليوم محل تقدير واعتبار وستكون ضمن أطر تنفيذ البرنامج.

وأضاف: البرنامج وضع مستهدفات حتى 2030، ولكننا اخترنا أن نضع خطط تفصيلية لمدة 3 سنوات بسبب المتغيرات

ووعد مدبولى، بأن قبل بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، سوف يتم إرسال كل البرامج الزمنية الدقيقة للبرنامج والأجندة التشريعية الدقيقة بما يلبى طموحات أعضاء المجلس.

وتابع: أتطلع لدعم المجلس والتفاعل معه والتوجيه، معلنا أن كل تقارير المتابعة ستكون أمام المجلس خلال الفترة المقبلة.

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على التقرير النهائى للجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة.

جاء ذلك بعد إعلان أغلبية أعضاء المجلس، موافقتهم على تقرير اللجنة، الذي استعرضه المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، وناقشه الأعضاء خلال الجلسة.

وشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، للرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، عقب مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة.

تفاصيل توصيات بشأن برنامج الحكومة الجديدة

وأشار المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إلى أن اللجنة انتهت من تقريرها بعد 6 أيام عمل متتالية اعتبارا من الأربعاء الماضي وحتى يوم الاثنين الماضي، بحضور 28 وزيرا، بواقع 11 اجتماعا.

وأكد أن برنامج الحكومة الجديدة ب يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.