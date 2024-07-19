«إكسترا نيوز» تستعرض تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 11:30 صباحاً - عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا تليفزيونيا يرصد تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، حيث توصى اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما تحدث تقرير اللجنة عن تأكيده أن برنامج الحكومة الجديدة يتميز بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يؤكد تقرير اللجنة أن برنامج الحكومة الجديدة من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، ويؤكد أن دمج بعض الوزارات بالحكومة الجديدة خطوة مهمة لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحسين الكفاءة والفاعلية والأداء الحكومي.

ورصد التقرير توصية اللجنة البرلمانية بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة التشريعية خلال المرحلة المقبلة بما يتفق مع برنامجها، كما يثمن تأكيد برنامج الحكومة على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي والتأكيد على أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية بنهج التوازن والتنوع والحكمة.