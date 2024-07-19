رئيس مهرجان الجبن المصري يؤكد أهميته الاقتصادية: يعرف المستهلك بالأنواع المختلفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 11:30 صباحاً - كشف الدكتور محمود حسن رئيس مهرجان الجبن المصري، عن تفاصيل انطلاق النسخة الثالثة من المهرجان بجامعة الإسكندرية، قائلاً: «كانت فكرتى عام 2022 والهدف منه تعريف العالم أجمع أن مصر دولة متقدمة ومتمكنة في تصنيع وإنتاج الألبان ومنتجاته».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، أنَّ مهرجان الجبن المصر أثبت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، أنه قادر للترويج للمنتج المصري وينطلق هذا العام من جامعة إسكندرية برعاية رئيس الجامعة وبدأت فعالياته منذ الأمس ومستمر بفعاليات ترويجية وعملية حتى 31 أكتوبر.

وأشار، إلى أنه لا يوجد بيت في مصر يخلو من منتجات الألبان والأجبان بأنواعها بالإضافة إلى القيمة الغذائية المرتفعة للوجبات التي تحتوى على تلك المنتجات، وتعد من السلع الأساسية وغذاء رئيسي غني بالفيتامينات والكالسيوم، مضيفاً: «المهرجان يعرف المستهلك على أنواع الجبن والشركات التي تنتجها لإتاحة مزيد من الاختيارات أمامه ما يعد لصالح المستهلك المصري وكذلك يحقق منفعة للاقتصاد ككل».