المتحدة ترفع شعار «الكل مبسوط» في مهرجان العلمين.. تخصيص أوقات لبث الحفلات مباشرة على قنواتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 11:30 صباحاً - تسعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم تجربة استثنائية في مهرجان العلمين لدعمه كونه ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز السياحة الثقافية في مصر من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات.

وتسعى الدولة إلى جذب السياح من جميع أنحاء العالم، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنمية المناطق السياحية، وتعكس الجهود المبذولة في تنظيم هذا المهرجان التزام الدولة بدعم الثقافة والفنون كوسيلة للتنمية المستدامة.

ولإسعاد كافة أفراد الأسرة المصرية بكل اهتمامتهم الفنية والثقافية والرياضية وغيرها، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص مساحة وقت إضافية في الفترة المسائية، لبث فعاليات مهرجان العلمين على مختلف القنوات العامة، عن طريق برامج وفقرات وفعاليات متنوعة ومختلفة من مدينة العلمين على مدار اليوم، وخاصة في الفترة المسائية، تزامناً مع حفلات وفعاليات المهرجان، حتى نهاية شهر أغسطس وانتهاء فعاليات المهرجان.