عطل مايكروسوفت يؤثر على البنوك والمطارات.. والشركة «نحقق في المشكلة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 11:30 صباحاً - تواجه الشركات والمستخدمون الذين يستخدمون خدمات مايكروسوفت انقطاعات كبيرة في الخدمة حول العالم، مع عدم عمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأنظمة.

وكانت سكاي نيوز إحدى الشركات التي تأثرت، حيث لم تتمكن من بث برنامجها الصباحي في الساعة 6 صباحًا، مع ترك المشاهدين مع رسالة ثابتة تعتذر عن "انقطاع" الخدمة.