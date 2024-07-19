نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القطاعات الحيوية في مصر تواصل عملها بانتظام رغم الأعطال التقنية العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر بقطاع الاتصالات أن القطاعات الحيوية في مصر، بما في ذلك الموانئ والمطارات والخدمات الحكومية الإلكترونية، تعمل بانتظام ولم تتأثر بالعطل الفني الذي أثر على العديد من الشركات والخدمات العالمية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أنه فور الإعلان عن العطل التقني تم مراجعة جميع العمليات الحيوية في مصر والتأكد من انتظامها دون أي خلل.

مراجعة شاملة للقطاعات الحيوية

بعد الإعلان عن العطل التقني العالمي، قامت الجهات المعنية في مصر بمراجعة شاملة لأعمال كافة القطاعات الحيوية.

تأكدت هذه الجهات من أن الموانئ والمطارات والخدمات الحكومية الإلكترونية تعمل بانتظام ودون أي تأثيرات سلبية.

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الحرص على ضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل طبيعي ودون انقطاع.

التحقيق في أسباب العطل

أوضح المصدر أن العطل الفني مرتبط بأنظمة مايكروسوفت، وهو ما أدى إلى حدوث خلل في أعمال العديد من الشركات والجهات على مستوى العالم.

وحول إمكانية أن يكون هذا الخلل نتيجة هجمة سيبرانية، أشار المصدر إلى أن هذا الأمر لا يزال محل بحث على مستوى العالم، وأن تأكيد أن ما يحدث كان نتيجة هجمة سيبرانية يحتاج إلى وقت للتحقق منه.

استمرار العمل بشكل منتظم في مصر

أكد المصدر أن العمل في مصر يسير بانتظام دون أي تأثير سلبي. يتم متابعة أنظمة تشغيل مختلف القطاعات الحيوية بشكل مستمر، مع اتخاذ كافة إجراءات التحوط اللازمة لمنع تعطل أنظمة العمل.

وتتابع الجهات المعنية الأمر لحظة بلحظة لضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل سلس ودون انقطاع.

إجراءات التحوط والجاهزية

تأتي هذه التأكيدات في إطار حرص الحكومة المصرية على ضمان استقرار العمليات الحيوية في البلاد، حيث يتم اتخاذ كافة إجراءات التحوط اللازمة لضمان عدم تعرض أنظمة العمل لأي تعطل، مع متابعة دقيقة للموقف واتخاذ الإجراءات الفورية عند الحاجة.

وتستمر الجهات المعنية في مراقبة الموقف والتواصل مع الشركاء الدوليين لضمان التعامل الفعال مع أي تطورات قد تحدث.