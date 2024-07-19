دور التحالف الوطني في المحافظات.. تقديم خدمات متنوعة للمواطنين الأبرز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 03:32 مساءً - أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة رصد فيها جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خاصة بعد إطلاقه مبادرة "كتف في كتف"، والتي تهدف إلى تقديم خدمات متنوعة للمواطنين في مختلف المجالات الصحية، والتوعوية، والتعليمية، والعمرانية، وغيرها .

وكشفت الدراسة عن طبيعة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقالت إنه يعمل بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية. فالهدف الأساسي لعمل التحالف ليس فقط تقديم المساعدات العينية والنقدية، وإنما العمل على مراعاة كافة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والاستثمار في أطفالها؛ بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.