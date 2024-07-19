وزارة الطيران: 15 رحلة فقط تأثرت بالعطل العالمي من أصل 609 لبعض الشركات الأجنبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 04:33 مساءً - أصدرت وزارة الطيران المدني بياناً توضيحياً بشأن تأثير تعطل بعض الأنظمة التقنية على حركة الطيران المدني على مستوى العالم، وكيفية تعاملها مع هذه الأزمة لضمان استمرارية العمليات الجوية في المطارات المصرية.

أكدت وزارة الطيران المدني على المتابعة المستمرة للموقف في جميع المطارات المصرية. في إطار هذا، تأثرت بعض الأنظمة التقنية (Go-Now) التي تستخدمها شركات الطيران العاملة في مصر، ما أدى إلى حدوث تأخيرات في بعض الرحلات. ومع ذلك، تم تفعيل أنظمة بديلة للحد من التأثيرات وضمان استمرارية العمل.

تسبب تعطل الأنظمة التقنية في تأخير بعض الرحلات بمتوسط لا يتجاوز ساعتين. ومن بين 609 رحلات مجدولة في جميع المطارات المصرية، تأثرت فقط 15 رحلة، وكانت جميعها تابعة لشركات طيران أجنبية. أما بالنسبة لشركات الطيران المصرية، فقد استمرت رحلاتها بانتظام وفقاً لجداول التشغيل المقررة.

يتابع وزير الطيران المدني الموقف عن كثب من غرفة العمليات الرئيسية بسلطة الطيران المدني المصري، وذلك للوقوف على تأثيرات وتداعيات الأزمة العالمية والتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ في هذا الشأن. كما تتعاون الوزارة مع الشركة العالمية المسؤولة عن تشغيل النظام المتعطل لضمان عودة التشغيل إلى معدلاته الطبيعية في أسرع وقت ممكن.