وزارة الرياضة: أزمة العطل الفني العالمي لم تؤثر على سفر بعثة مصر للأولمبياد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 04:33 مساءً - تأثرت العديد من القطاعات الحيوية في جميع أنحاء العالم بأزمة انقطاع الإنترنت، التي نتجت عن عطل تقني في أنظمة شركة مايكروسوفت. ومع ذلك، أكد مصدر مسئول في وزارة الشباب والرياضة المصرية أن حركة الطيران في مصر لم تتأثر حتى الآن، مما يضمن استمرارية سفر الأفواج المصرية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

صرح المصدر بأن وزارة الشباب والرياضة لم تتلقَ أي بيانات رسمية تفيد بتأثر سفر البعثة المصرية إلى باريس بسبب الأزمة العالمية في الإنترنت. وأكد أن الوزارة لم تتلقَ أي مخاطبات من اللجنة الأولمبية المصرية أو الدولية بهذا الشأن. هذا يشير إلى أن حركة الطيران مستمرة بشكل طبيعي، مما يضمن وصول الوفود المصرية إلى باريس في الموعد المحدد.

إذا وصل أي بيان أو خطاب يشير إلى تأثير الأزمة على سفر البعثة المصرية، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة فوراً. سيتم متابعة الموقف عن كثب والتواصل مع جميع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تؤثر على مشاركة الرياضيين المصريين في الأولمبياد.

تسببت مشكلة تقنية في أنظمة مايكروسوفت في شلل واسع النطاق أثر على خطوط الطيران العالمية، ونظم الخدمات الطبية، والسكك الحديدية في الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية. أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تعمل تدريجياً على إصلاح المشكلة التي تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365. ورغم أن الوضع بدأ يتحسن تدريجياً، إلا أن بعض الانقطاعات لا تزال مستمرة.

عانى مستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم من انقطاعات واسعة النطاق، مما أثر على الأعمال والأنشطة الحيوية في العديد من الدول. تسببت هذه الانقطاعات في ارتباك عالمي وشلل في بعض الخدمات الأساسية، مما زاد من الحاجة إلى إجراءات سريعة لاستعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي.