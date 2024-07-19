يوم ترفيهي مميز للأيتام ونزلاء دور الرعاية.. جهود التحالف الوطني ببورسعيد

وتمكن الأطفال خلال هذا اليوم من الاستمتاع بالألعاب والسباحة واللعب مع زملائهم، وقام شباب التحالف بتقديم كافة الخدمات والرعاية اللازمة لهم، إضافة إلى التقاط الصور التذكارية التي خلّدت أجمل اللحظات من هذا النشاط.

وأكد المهندس علي جبر، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، على أهمية دعم الفئات الأولى بالرعاية كجزء من رؤية التحالف، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز الروابط الاجتماعية والتضامن بين مختلف شرائح المجتمع.

وأشار جبر إلى أن الاهتمام بجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، يعزز من الانتماء والمسؤولية المجتمعية، مؤكدًا على استمرارية التحالف في تنظيم الأنشطة والفعاليات التي تعكس هذا الالتزام.

هذا الموضوع يبرز جهود التحالف الوطني في بناء مجتمع مدني يعتني بكافة أفراده، ويسهم في خلق بيئة محفزة وداعمة للنمو والازدهار للجميع.