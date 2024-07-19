الأهلي يهزم الألومنيوم بهدف وحيد ويتأهل لمواجهة فاركو بثمن نهائى الكأس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 10:29 مساءً - تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على الألومنيوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-202، ليواجه فاركو في الدور التالى من البطولة.

جاءت بداية المباراة هادئة من الأهلي الذي حاول السيطرة على مجريات اللقاء وسط تحفظ دفاعي من فريق الألومنيوم ، وحاول الفريق الأحمر شن هجمات ولكن لم يتمكن في فتح ثغرة بدفاع ممثل الصعيد، حيث اعتمد الأهلي على الكرات الطولية والعرضيات لضرب التكتل الدفاعي للألومنيوم.

وسدد كريم نيدفيد تصويبة في الدقيقة 42 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الألومنيوم، وأهدر رامي ربيعة فرصة هدف محقق من رأسية في الدقيقة 43، فيما ظل الألومنيوم صامدا ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه طوال الشوط الأول، في ظل تضييق المساحات وفرض الرقابة اللصيقة على لاعبي الأهلي، حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وسدد محمد هاني تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء وسددها قوية صوب المرمى ولكن مرت أعلى العارضة، وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 59 بنزول وسام أبو علي وأفشة بدلا من مروان عطية واليو ديانج، أهدر محمود كهربا فرصة هدف محقق في الدقيقة 70 بعدما سدد الكرة بيسراه وارتطمت في القائم الأيسر لمرمى الألومنيوم.

أجرى الأهلي تغييرا ثالث في الدقيقة 76 بنزول طاهر محمد طاهر بدلا من رضا سليم، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 79 رغم أن الكرة سجل منها محمود كهربا، ولكن الحكم أطلق صافرته بسبب لمس الكرة يد لاعب الألومنيوم.

تقدم وسام أبو علي لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 82 وأهدرها المهاجم الفلسطيني بعدما مرت الكرة بجوار القائم الأيمن للألمونيوم، وأجرى الأهلي تغييره الرابع بنزول كريم فؤاد بدلا من عمر كمال في الدقيقة 83.

أنهى محمد هاني صيام الأهلي عن التهديف بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 93 من تصويبة قوية ارتطمت بقدم مدافع الألومنيوم وسكنت الشباك،

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال.

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وكريم نيدفيد وبيرسي تاو ورضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا.

وتواجد على مقاعد البدلاء: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وطاهر محد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

وجاء تشكيل الألومنيوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمود صلاح

الدفاع: محمد حفظي - حمادة المعناوي - إيهاب فؤاد - محمد مجدي - يوسف مبروك

الوسط: محمد خطاب - حسام حسن - عبد الله دومينيك

الهجوم: محمود بنزيمة - فوزي شعبان

وجاءت دكة البدلاء كالتالي: محمد رمضان - مبارك عبيد - علي شعبان - شريف حسين - محمد إسماعيل توتو - أحمد عبد العظيم - محمد طارق - مراد صبري - محمود كمال

لعب الأهلي مع الألومنيوم مباراة واحدة في تاريخ لقاءات الفريقين في كأس مصر، وكانت في نفس الدور الـ32 موسم 2016-2017، وانتهت بفوز الأهلي 6- صفر، أحرز عماد متعب ثلاثة أهداف وعمرو جمال هدفين وهدف لمؤمن زكريا.

ويحمل الأهلي لقب البطولة والتي فاز بها 39 مرة منها مرتين مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 28 مرة منها مرتين بالمشاركة مع الأهلي، وفاز بها ستة مرات كل من الاتحاد السكندري والترسانة، وفاز بها المقاولون العرب ثلاثة مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري.