وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزيرة خارجية الكونجو الديمقراطية على هامش الاجتماع التنسيقى السادس للاتحاد الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 10:29 مساءً - التقى السيد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم الجمعة 19 يوليو الجارى مع السيدة تيريز كايكوامبا فاجنر وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية على هامش الاجتماع التنسيقى السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة أن الوزير د. عبد العاطى أعرب خلال اللقاء عن التطلع لمزيد من التنسيق والتعاون على المستوى الملائم لحجم العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترات الأخيرة من تاريخ العلاقات بينهما.

وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد على اهتمام مصر بتعزيز الأمن والاستقرار في الكونجو الديموقراطية، مشيراً إلى الدورات التدريبية التى تحرص مصر على تقديمها في هذا الصدد. وكذلك مشاركة مصر بكتيبتي شرطة في قوات الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونجو منذ بداية مهمة البعثة من أكثر من عشرين عاماً، فضلاً عن سعى مصر لاستمرار دعمها في مرحلة ما بعد مغادرة البعثة الأممية الجاري تنفيذها حالياً.

وأردف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد على مواصلة مصر دعمها ومساندتها للكونجو فى جهودها فى مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الاستمرار في تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لها كدولة تجمعها مع مصر علاقات تاريخية تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل، أخذاً في الاعتبار أن الكونجو تحتل صدارة الدول الافريقية المستفيدة من المساعدات وبرامج التعاون الفني التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومؤكداً على اهتمام الشركات المصرية الكبري للاستثمار في الكونجو بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للكونجو.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على الحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور الوثيق بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.