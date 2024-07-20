حدث في وسط غزة.. قصف جوى ومدفعى مكثف على منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 11:30 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: قصف جوي ومدفعي مكثف على منطقة الدعوة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.