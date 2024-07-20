رئيس أكاديمية الشرطة: 1 أغسطس فتح باب الالتحاق بكلية الشرطة ولمدة شهر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 01:29 مساءً - كشف اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2024.

وقال مساعد وزير الداخلية بأن موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2024 بالنسبة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والازهرية يكون بداية من 1 أغسطس فتح باب التقديم في كلية الشرطة 2024 حتى 28 أغسطس المقبل لمدة 28 يوم.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة 2024 من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هانى أبو المكارم، خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت بمقر الأكاديمية بالتجمع الخامس عن وضع مجموعة من المعايير لقبول الطلاب من بينها اجتياز الاختبارات المقررة وانطباق الشروط

كما أعلن رئيس أكاديمية الشرطة بعد قليل، قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والازهرية كما يعلن عن قبول دفعة بقسم الضباط المتخصصين.

وشارك في فاعليات المؤتمر الصحفي كبير المعلمين ومدير كلية الشرطة ورئيس أكاديمية الشرطة وعدد من الضباط بكلية الشرطة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميّ وتدريبيّ وبحثيّ؛ فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم وهي الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.