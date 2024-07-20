21 يوليو فتح باب التقديم للحاصلين على الشهادة الثانوية للعام الماضي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 01:29 مساءً - كشف اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2024.

وأوضح مساعد وزير الداخلية بأن موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2024 بالنسبة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية لعام 2023 يكون بداية من 21 يوليو حتى 15 أغسطس المقبل 2024 ولمدة 26 يوما.

وأضاف مساعد وزير الداخلية بأن 21 يوليو فتح باب التقديم للحاصلين على المؤهلات الجامعية والماجستير والدكتوراه من العام الماضي ٢٠٢٣ وذلك في قسم الضباط المتخصصين.

وقد وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة 2024 من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هانى أبو المكارم، خلال فاعليات المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت بمقر الأكاديمية بالتجمع الخامس عن وضع مجموعة من المعايير لقبول الطلاب من بينها اجتياز الاختبارات المقررة وانطباق الشروط.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والازهرية كما يعلن عن قبول دفعة بقسم الضباط المتخصصين.

ويشارك في فاعليات المؤتمر الصحفي كبير المعلمين ومدير كلية الشرطة ورئيس أكاديمية الشرطة وعدد من الضباط بكلية الشرطة.