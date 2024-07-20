الداخلية تطلق كتيب استرشادي لتيسير إجراءات التقدم لاختبارات كلية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 01:29 مساءً - كشف اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة أن الأكاديمية قامت بتوفير كتيب استرشادي يشمل التيسيرات المقدمة لراغبى الالتحاق بكلية الشرطة 2024 منها كتيب يحتوى على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للإلتحاق بكلية الشرطة، ويتضمن كافة الإستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمه مع ملف التقديم.

طباعة دليل الطالب للمعلومات العامة الذي يحتوى على معلومات عن مصر

وأهم المعلومات العامة الضرورية لطالب كلية الشرطة

إعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية

إعداد منفذ لبيع الطوابع والدمغة وكذا نسخ الأوراق

إعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري

إعداد منفذ للأحوال المدنية لإستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للإلتحاق

تشكيل لجنتين للإستعلامات على بوابتي الأكاديمية الرئيسية – ورقم ٥ للرد على إستفسارات المترددين

إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات للتيسير على الطلاب | والرد على إستفساراتهم).

توفير خطي تليفون مباشرين لتلقى أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الإلتحاق ( ٢٤١٠٩١٠٢ / ٢٤١٠٩١١٧).