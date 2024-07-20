نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في كلية الشرطة واختبارات الالتحاق للعام 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية عن شروط قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة للعام الدراسي 2024-2025، حيث يُقبل الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة بنسبة 65% كحد أدنى.

يرغب الكثير من المتقدمين في معرفة تفاصيل الاختبارات التي تؤهلهم للالتحاق بهذه المؤسسة العريقة. في هذا المقال، سنقدم لكم كافة المعلومات حول هذه الاختبارات.

اختبار القدرات

يُعد اختبار القدرات أول خطوة في مسار القبول. وهو اختبار مبدئي مكتوب يهدف إلى قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة.

يحصل الطالب على تقدير غير لائق إذا لم يحقق نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة. يُمنع الطالب من إعادة الاختبار في حالة الرسوب.

اختبارا المقاس والقوام

يتم في هذا الاختبار قياس طول وعرض صدر الطالب للتأكد من استيفائه للمقاييس المطلوبة. في حالة عدم استيفاء الشروط، لا يُسمح بإعادة الاختبار.

بالنسبة لاختبار القوام، يتم التأكد من تناسب الطول مع الوزن (الطول - 90). يُسمح للطالب بإعادة هذا الاختبار مرة واحدة فقط.

الكشف الطبي

تُجرى الكشوف الطبية أمام اللجنة الطبية المختصة (القومسيون الطبي).

يُسمح للمتقدم بإعادة الكشف مرة واحدة فقط في حالة الرسوب.

الكشف النفسي

يشتمل الكشف النفسي على مجموعة من القياسات النفسية.

يُمنع الطالب الراسب من إعادة هذا الاختبار.

الاختبار الرياضي

يشمل الاختبار الرياضي عدة تمرينات رياضية. يُسمح للطالب بإعادة الاختبار مرة واحدة في حالة الرسوب.

كشف السمات

يخضع الطالب لاختبار السمات بعد اجتياز الاختبار الرياضي.

يقيس هذا الاختبار القدرات العقلية، السمات الشخصية، والميول المهنية. لا يُسمح بإعادة الاختبار في حالة الرسوب.

لجنة الاختيار (الهيئة)

بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة، يمثل الطالب أمام لجنة الاختيار. تُطبق اللجنة معايير المفاضلة المنصوص عليها في قانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية لاختيار أفضل العناصر.

الكشف الطبي المتقدم

يتم إجراء اختبارات طبية متقدمة تشمل:

- موجات صوتية على القلب والبطن

- رسم مخ كهربائي

- مقياس سمع تقليدي

- فحص نسبة السكر بالدم (صائم ومفطر)

- وظائف الكبد والكليتين

- الكشف العقاقير والمواد المخدرة