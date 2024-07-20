نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وقف انقطاع الكهرباء في مصر وإيقاف خطة تخفيف الأحمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة قد اتخذت خطوات جدية لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.

حيث ستتوقف خطة تخفيف الأحمال اعتبارًا من غد الأحد 21 يوليو 2024، وذلك في إطار الجهود الحكومية للتخفيف من وطأة هذه الأزمة التي يعاني منها المواطنون.

التفاصيل والإجراءات

استيراد الوقود



أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على استيراد شحنات كبيرة من الوقود، مما سيساعد في تخطي فترة الصيف الحالية وتقليل انقطاع الكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لوعد الحكومة بإيقاف خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء اعتبارًا من الأسبوع الثالث من يوليو.

متابعة مستمرة



أوضح رئيس الوزراء أنه يتابع الموقف يوميًا مع الوزراء المعنيين للتأكد من وصول شحنات الوقود في التوقيتات المحددة.

وأشار إلى أن الجهود مستمرة لتجنب انقطاع الكهرباء خلال الفترة الصيفية، مع التأكيد على أهمية استمرار خطط ترشيد استهلاك الكهرباء.

التأكيد على الترشيد



رغم استيراد شحنات ضخمة من الوقود، أكد مدبولي على ضرورة استمرار المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك لتجنب العودة إلى خطة تخفيف الأحمال في المستقبل.

التحديات الفنية



أشار مدبولي إلى أنه قد تحدث مشكلات فنية غير متوقعة في بعض المحولات الكهربائية نتيجة لدرجات الحرارة العالية، مما قد يؤدي إلى انقطاع مؤقت للكهرباء في بعض المناطق.

وأكد أن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي مشكلات فنية لضمان عودة الخدمة بسرعة.

زيادة الاستهلاك



أوضح رئيس الوزراء أن حجم استهلاك الكهرباء قد تزايد بشكل كبير وغير مسبوق خلال الفترة الماضية، حيث تجاوزت الاستهلاكات 37.5 جيجاوات في اليوم الواحد، بزيادة أكثر من 12% عن العام الماضي.

وأكد أن هذا يشكل عبئًا على الدولة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة غير المتوقعة.

الوعد بحل الأزمة نهائيًا



وجدد مدبولي وعده بحل أزمة انقطاع الكهرباء بالكامل على مستوى الجمهورية بحلول نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل بجدية بعد فترة الصيف لتحقيق هذا الهدف.

نقاط رئيسية



- إيقاف خطة تخفيف الأحمال: بدءًا من غد الأحد 21 يوليو 2024.

- استيراد شحنات الوقود: لضمان توفر الكهرباء خلال الصيف.

- استمرار الترشيد: ضرورة استمرار خطط ترشيد استهلاك الكهرباء.

- التعامل مع المشكلات الفنية: جاهزية الحكومة للتعامل مع أي مشكلات فنية.

- زيادة الاستهلاك: استهلاك الكهرباء تجاوز 37.5 جيجاوات يوميًا.

- الوعد بحل الأزمة: انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بحلول نهاية العام.