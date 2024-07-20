نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ومواعيد التقديم لكلية الشرطة 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أكاديمية الشرطة في استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بها للعام الدراسي 2024-2025 من الحاصلين على الثانوية العامة، وكذلك من التخصصات الجامعية التي تحتاجها الوزارة.

يتم تقديم الطلبات عبر الموقع الخاص بوزارة الداخلية.

شروط الالتحاق



1. الجنسية: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية دون تجنس.

2. السيرة والسمعة: يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

3. العمر: يجب ألا يزيد سن المتقدم على 22 عامًا في أكتوبر 2023 للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية، و28 عامًا لحملة المؤهلات العليا.

4. السجل الجنائي: يجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

5. الفصل من الخدمة: يجب ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة بقرار تأديبي نهائي.

6. اللياقة الصحية والبدنية: يجب أن يكون المتقدم مستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية.

7. الحالة الاجتماعية: يجب ألا يكون المتقدم متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

شروط تقديم المؤهلات



1. نفس الشروط العامة للالتحاق.

2. الحصول على المؤهل الدراسي في العام الحالي 2023 أو السابق 2022.

3. الحد الأقصى للعمر هو 28 عامًا للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس، 30 عامًا للحاصلين على الماجستير، و35 عامًا للدكتوراه.

4. يجب أن يكون التقدير العام مقبولًا لخريجي كلية الحقوق والتربية الرياضية، وجيدًا لباقي التخصصات.

شروط اللياقة البدنية



1. الطول: يجب ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

2.الوزن: يجب أن يتناسب الوزن مع الطول (أقصى وزن = الطول - 90).

3. اللياقة الصحية: يجب أن تستكمل الجهة الطبية المختصة شروط اللياقة الصحية للخدمة في هيئة الشرطة.

4. اختبارات اللياقة البدنية: يجب اجتياز الاختبارات بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات.

الحد الأدنى للقبول



حددت وزارة الداخلية الحد الأدنى للقبول بمجموع 65% للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى.

اختبارات الالتحاق في كلية الشرطة



1. اختبار القدرات: قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، ويعتبر الطالب غير لائق إذا لم يحصل على 50% من الدرجات المقررة.

2. اختبار المقاس والقوام: قياس طول وعرض صدر المتقدمين لقسم الضباط المتخصصين والتأكد من تناسب الطول مع الوزن.

3. الكشف النفسي: مجموعة من القياسات النفسية لتحديد لياقة الطالب النفسية.

4. الاختبار الرياضي: مجموعة من التمرينات الرياضية التي يجب اجتيازها.

5. كشف السمات: قياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية.

6. لجنة الاختيار (الهيئة): تطبيق معايير المفاضلة لاختيار أفضل العناصر.

7. الكشف الطبي المتقدم: اختبارات طبية متقدمة تشمل موجات صوتية على القلب والبطن، رسم مخ كهربائي، مقياس سمع تقليدي، فحص نسبة السكر بالدم، ووظائف الكبد والكلى، والكشف العقاقير والمواد المخدرة.

مزايا الضباط المتخصصين



1. رعاية صحية: بمستشفيات هيئة الشرطة لهم ولأسرهم.

2. رعاية رياضية: الاشتراك في نوادي الشرطة.

3. رعاية اجتماعية: الاشتراك في المصايف والرحلات والحج والعمرة.

4. رعاية ثقافية: السماح بالدراسات العليا والبعثات.

5. مكافأة الدارس: توازي المرتب المقرر للمؤهل الدراسي.

6. شهادة الدبلوم: منح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة.