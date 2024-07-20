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محافظ الجيزة: إزالة 91 حالة بناء مخالف وتعد على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة

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أحمد جودة - القاهرة - تمكنت محافظة الجيزة من استرداد وإزالة تعديات على مساحة ٣٧ الف و٩٠٢ م٢ أراضي أملاك الدولة ولاية الأثار من خلال تنفيذ ٩ قرارات إزالة لتعديات بقرية اللشت بناحية الوحدة المحلية بالمتانيا بمركز ومدينة العياط وذلك في اطار تنفيذ فعاليات الموجة ٢٣ لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، وذلك في اولي الضربات لمواجهة مخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الأهمية القصوى التى توليها الدولة فى منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإزالة المخالفات. 

وأشار محافظ الجيزة إنه تم تنفيذ ٨ قرارات إزالة بمساحه ١٠٠٠م٢ لتعديات علي أراضي أملاك الدولة ولاية الري بناحية المنصورية بمركز منشأة القناطر. 

واطلع محافظ الجيزة علي جهود حملات تحقيق الإنضباط ومواجهة مخالفات البناء بالمراكز والمدن والتي أسفرت عن إزالة عدد ٩١ حالة بناء مخالف وتعدي علي أملاك الدولة وضمت ٤٤ حالة تعدي على الأراضي الزراعية  و ٤٢ حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة  وإزالة عدد ٥ حالات بناء مخالف داخل الحيز العمراني وذلك بمراكز ومدن أطفيح ومنشأة القناطر والعياط وكرداسة والصف وأبو النمرس وأوسيم والبدرشين.

ووجه محافظ الجيزة  رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار التصدي لحالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية والتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإزالتها في المهد.

وجاءت جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف بإزالة ٣٠ بأطفيح و٢٠ حالة  بمنشأة القناطر  و ٢٠ حالة بالعياط و٨ حالات بكرداسة  و٤ حالات بأبو النمرس  و٥ حالات بالصف و٣ حالات بأوسيم وحالة بالبدرشين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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