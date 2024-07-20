⁠السياحة تستهدف السوق العربية... هيئة التنشيط: المحتوى يُبرز مقاصد مصر نابضة بالحياة

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أحمد جودة - القاهرة -

تحت شعار "مصر نابضة بالحياة 365" (Egypt Alive 365)، تطلق وزارة السياحة والآثار ولمدة شهرين حملة للترويج للمقصد السياحي المصري بوجهاته المختلفة بالسوق العربي خلال موسم الصيف الحالي، مما يساهم في جذب المزيد من السائحين من هذا السوق بشرائحهم المختلفة.

⁠تحت شعار «مصر نابضة بالحياة»… السياحة تطلق حملة ترويجية موجه للسوق العربية

ومن ناحيته، أوضح السيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المحتوى الترويجي للحملة يبرز المقاصد السياحية المصرية المختلفة كمقاصد نابضة بالحياة تحتوي على العديد من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها، لافتًا إلى أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار توجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لبذل كافة الجهود للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر بالأسواق السياحية المختلفة وإلقاء مزيد من الضوء على التنوع الذي يتمتع به من خلال استعراض مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية المتعدد والمتنوعة بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق إليه.

⁠السياحة تستهدف للسوق العربية... هيئة التنشيط: المحتوى يُبرز مقاصد مصر نابضة بالحياة

وأشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، أنه سيتم بث المحتوى الترويجي للحملة على المنصات الإلكترونية الأكثر رواجًا في الدول العربية وهي منصات Snapchat-Tiktok – Twitter- Amazon- Youtube- Amadeus- Facebook- Gameloft- Google search بالإضافة إلى منصتي Shaid وWatch IT وكذلك بالقنوات التليفزيونية بالدول التي تم إطلاق الحملة الترويجية بها، بالإضافة إلى منصة الحجز الإلكتروني WEGO والتي تعد أحد أكبر محركات البحث والحجز في الشرق الأوسط وذلك بهدف دفع حركة الحجوزات المباشرة على المقصد السياحي المصري بالسوق العربي خلال موسم الصيف الحالي، لافتة إلى أن الهيئة تعتمد على هذه الآلية لاستهداف الفئات المختلفة من الجمهور لمشاركة المحتوى الترويجي وإلهام المسافرين لاكتشاف مصر.