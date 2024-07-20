نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور النقيب والأمين العام ومنسقي اللجان.. نقاشات واسعة حول المؤتمر السادس للصحافة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت نقابة الصحفيين الأسبوع الماضي اجتماعًا تحضيريًا فى إطار سلسلة اجتماعاتها التحضيرية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذى ينعقد خلال الأسابيع القادمة، والذى قطعت النقابة شوطًا كبيرًا فى التحضير له خلال الفترة الماضية.

ودعا خالد البلشى نقيب الصحفيين فى افتتاح الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة بكثافة وفاعلية فى الأعمال التحضيرية للمؤتمر، مثمنًا الجهود المبذولة من اللجان الثلاث، التى عملت خلال الأسابيع الماضية على مناقشات محاور المؤتمر، وقدمت أوراق عمل هامة وموضوعية خلال اجتماعاتها الدورية فى مقر النقابة.

وأكد "البلشي" أن النقاش بين الصحفيين هو السبيل الأمثل لبلورة رؤية جمعية حول المشكلات، التى تعانيها الصحافة المصرية، ووضع تصورات عملية طموحة لحلها على المستوى القصير، والمتوسط، والطويل.

وشارك فى مناقشات الاجتماع د. وحيد عبدالمجيد أمين عام المؤتمر، ومنسقو اللجان الرئيسية لأعمال المؤتمر، وهم: د. عبدالفتاح الجبالي منسق لجنة اقتصاديات الصحافة، وعبد الله عبد السلام منسق لجنة مستقبل الصحافة، ومحمد بصل منسق لجنة الحريات والتشريعات.

وأعرب "عبدالمجيد" عن أمله فى عقد مؤتمر ناجح وفعال يكون فرصة لتوافق عام لجميع الصحفيين، ويضع تصورًا لأبعاد ومشاكل الصحافة والصحفيين، وكيفية حلها من خلال برنامج عمل يتضمن القضايا الأساسية.

وأشاد أمين عام المؤتمر بالجهد المبذول حتى الآن فى أعمال التحضير للمؤتمر، والأوراق المقدمة فيها، وأعلن عن تدشين الموقع الرسمى للمؤتمر خلال الأيام القادمة، الذى سيوفر نشر كل الأعمال والأفكار، والرؤى الخاصة بالمؤتمر ما يسمح بمزيد من النقاش والمعرفة بما يدور فى الاجتماعات والمناقشات، ويعزز فكرة توسيع قاعدة المشاركة والتفاعل حول قضايا الصحافة.

وعبر د. عبدالفتاح الجبالي عن تطلعاته إلى أن يكون مؤتمر الصحافة المصرية واقعيًا، وطموحًا يسعى للخروج بتوصيات فاعلة قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى وجود فرصة حقيقية حاليًا لإصدار قانون حرية تداول المعلومات فى ظل حديث رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى عن أهمية صدور القانون، موضحًا أن مشاركة النقابة فى الدفع نحو صدور القانون أمر هام للغاية، بالإضافة إلى مشاركة النقابة فى مناقشات تعديلات قانون العمل، التى يتم العمل عليها فى الحكومة حاليًا.

وذكر الكاتب الصحفى عبد الله عبد السلام أن لجنة مستقبل الصحافة ستكمل مناقشاتها وأعمالها بين الزملاء خلال الفترة القادمة؛ لاستكمال ما بذل من جهد حول محاور مستقبل الصحافة من خلال نقاط رئيسية تتعلق بالصحافة الورقية، والذكاء الاصطناعى والعلاقة بينهما، والتدريب الصحفى، الذى يعد أحد أهم النقاط الرئيسية لأعمال اللجنة.

من جانبه، أشار محمد بصل منسق لجنة الحريات والتشريعات إلى أعمال اللجنة والنقاشات وأوراق العمل، التى قدمت فيها، والتى ستستكمل خلال الفترة القادمة من خلال اجتماعات دورية حول كل ما يتعلق بالحريات والتشريعات الصحفية، وما يحتاج إلى تعديلات فورية للأطر التشريعية واللائحية، وما يؤثر بالسلب على الحرية الشخصية، وحرية النشر، وبيئة العمل الآمنة، والصحفيين المحبوسين، وإشكاليات دمجهم فى سوق العمل، بالإضافة إلى تحديث ميثاق الشرف الصحفى وضرورة النظر فى الأكواد الصحفية والإعلامية من خلال أعمال المؤتمر.

وشارك عدد من الكتّاب الصحفيين، وأعضاء الجمعية العمومية فى الاجتماع بنقاشات، وأفكار حول تطلعاتهم لخروج المؤتمر بتوصيات تعمل النقابة بالتنسيق مع الجميع على تنفيذها لإصلاح أوضاع الصحافة المصرية، وحفظ حقوق الصحفيين، وضمان مصالحهم وقدرتهم على العمل فى ظل تحديات عديدة تواجه الواقع الصحفى فى مصر.