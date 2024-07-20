إطلاق أكثر من 55 صاروخا من لبنان على أهداف إسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 05:30 مساءً - أطلق حزب الله اللبناني، أكثر من 55 صاروخا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفا مواقع لقوات الاحتلال الإسرائيلية، في الجليل الأعلى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات "كفار بلوم" و"بيت هيلل" و"عامر" و"كريات شمونة" و"سده ناحميا" في الشمال.

وقالت المقاومة في لبنان: أدخل مجاهدونا إلى جدول النيران ‏مستعمرة "دفنا" للمرة الأولى وقصفوها بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وقالت قناة الميادين: "سقوط صواريخ في مستوطنة "عامير" في إصبع الجليل واندلاع حريق في المكان"

