«بدوي» يتفقد أعمال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من حقول غرب دلتا النيل البحرية بالبحر المتوسط

تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه عدد من قيادات قطاع البترول اليوم السبت اعمال تنمية و إنتاج الغاز الطبيعى من حقول غرب دلتا النيل البحرية بالبحر المتوسط لشركة بريتش بتروليوم ( بي بي ) البريطانية.

تابع الوزير ومرافقوه من علي متن سفينة الحفر البحرية Valaris DS-12 أعمال الحفر البحري التي تقوم بها لبئرين تنمويين جديدتين لإنتاج الغاز الطبيعي والمتكثفات بموقع غرب حقل غاز ريفين أحد حقول غرب دلتا النيل ضمن خطة قطاع البترول لتنمية موارد الغاز الطبيعى من هذه المنطقة بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم ، حيث من المستهدف إضافة كميات إنتاج جديدة من الغاز من البئرين (غرب ريفين -4 و غرب ريفين -5) الجار حفرهما ضمن خطة تنمية حقل غاز ريفين بالبحر المتوسط و تقدر بحوالى 200 مليون قدم مكعب غاز و 8000 برميل متكثفات يومياً خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 ، وتقدر الاستثمارات اللازمة لحفر البئرين بنحو 200 مليون دولار ، و من المخطط حفر بئرين في منطقتي جيزة وفيوم في البحر المتوسط باستثمارات 120 مليون دولار بعد حفر واكمال بئري حقل ريفين .

الجولة التفقدية للوزير ومرافقوه علي متن السفينة البحرية للحفر بدأت بشرح إرشادات السلامة من مسئول السلامة والصحة المهنية وقواعد الحفاظ علي السلامة اثناء تفقد سفينة الحفر ، ثم التقي المهندس كريم بدوى بفريق العمل ، و استمع منهم لشرح حول التقنيات المطبقة في عمليات التشغيل والحفر البحري علي اعماق كبيرة في المياه العميقة بالبحر المتوسط ، وتابع الوزير مع فريق العمل الاعمال المنفذة حاليا والمستهدفة لحفر البئرين.

واكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خلال تفقد اعمال الحفر البحري علي اهمية برامج العمل المنفذة بالتعاون مع الشركات العالمية الكبري مثل شركة بي بي البريطانية لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى والتركيز علي رفع إنتاجية الحقول القائمة بشكل اكبر من خلال التكنولوجيات الحديثة التي تدعم زيادة الإنتاج. ولفت الوزير الي ان اعمال شركة بي بي البريطانية واستثماراتها في مصر تمتد الي نحو 60 عاما كواحدة من أهم الشركاء مع قطاع البترول والغاز المصري ، مؤكدا علي أن توجيه الشركة لجهودها الاستثمارية في مصر نحو البحث والاستكشاف والانتاج للغاز الطبيعي من المياه المصرية في البحر المتوسط سيكون له مردود ايجابي الفترة المقبلة ويتوافق مع اولويات زيادة الإنتاج في قطاع البترول والغاز ، مشيرا الي ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية لتنمية وتطوير الشراكة بين قطاع البترول و بي بي في البحر المتوسط.

و حرص الوزير على توجيه الشكر والتقدير لفرق العمل في الحفر البحري مؤكدا أن هذه البرامج الرامية لزيادة الانتاج تستند في تحقيقها الي كوادر قطاع البترول والغاز و قواه البشرية الذين يعدون أهم ثروات قطاع البترول وذراعه لتحقيق اهداف زيادة الإنتاج ، مؤكدا حرص القطاع علي توفير كافة السبل والوسائل اللازمة لدعم كوادره التي تنفذ علي ارض الواقع خطط العمل لتحقيق الزيادة في الإنتاج وتوفير الطاقة للبلاد والاقتصاد المصري.

وشدد الوزير على القيادات والكوادر العاملة أهمية الاستمرار في اتباع قواعد السلامة بشكل صارم داخل منشآت الانتاج والحفر ، حيث ان السلامة اولوية للحفاظ علي الكوادر علاوة علي انها العامل الاساسي لنجاح اي مشروع و الاستمرار في تنمية الاعمال .

يشار الي أن حفر الابار الجديدة في منطقة غرب دلتا النيل يأتى ضمن خطة العمل الموسعة لحفر أبار جديدة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مناطق عمل وامتياز شركة بي بي بالبحر المتوسط والتي تشمل حفر البئر الاستكشافية (كينج-2) بمنطقة شمال كينج مريوط في إطار حرص الشركة على الاستثمار في توسيع دائرة الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة التي تتولى أعمال البحث بها ، بالإضافة إلى حفر البئر الاستكشافية (فيوم-5) بحقول غرب دلتا النيل في إطار استكشاف طبقات جديدة حاملة للغاز الطبيعي في حقول الغاز القائمة حالياً .