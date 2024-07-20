نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يكلف رئيس القطاع الديني بالمرور المفاجئ على المساجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلَّف الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالمرور المفاجئ على جميع مساجد الجمهورية، وإعداد خطة لمتابعة الأعمال الإنشائية القائمة بالمساجد، وضبط ومتابعة العمل الدعوي والإداري بالمساجد، ومكافأة المتميزين من الأئمة والعمال، والأخذ على يد المقصرين وتقويمهم.

وينطلق ذلك من حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء ببيوت الله تعالى، وصيانتها، وتجهيزها بما يليق بجلالها، وتوفير الجو الروحاني اللائق ببيوت الرحمن، والحرص على خدمة المصلين ورواد المساجد وضيوف الرحمن، وتقدما بالتدريج لتعميم هذه العناية الرفيعة بالمساجد في كافة ربوع الوطن.

و انطلقت حملة مكبرة صباح اليوم السبت برئاسة فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني للمرور على مساجد إدارة أوقاف جنوب القاهرة وهي: مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومصلى السيدات، ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها)، ومسجد السيدة سكينة (رضي الله عنها)، ومسجد السيدة عائشة (رضي الله عنها).

ضمت الجولة الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة والدكتور محمود خليل مدير المديرية وعدد من مديري إدارات أوقاف القاهرة وعدد من مفتشي المتابعة بالمديرية.

وخلال الجولة بدا واضحًا اهتمام العامل عاشور حسان توفيق طلبه عامل بمسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) بالنظافة العامة للمسجد وجميع جوانبه، وبرفع الأمر إلى وزير الأوقاف قرر منح العامل عاشور حسان توفيق طلبه ألف جنيه وشهادة تقديرًا لجهده المتميز في أداء عمله.