نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق امتحانات الدور الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بمحافظة القاهرة.

وتابع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استعداد المدارس مقار اللجان الامتحانية، حيث أنهت الإدارات التعليمية كافة استعداداتها مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية وتوفير المناخ الآمن والهادئ خلال فترة الامتحانات.

كما أكد، على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ جميع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم منع أى طالب من أداء الامتحان والتيسير عليهم.

وشدد وكيل أول الوزارة، على عدم اصطحاب التليفون المحمول مع ضرورة إعلان الجداول فى مكان ظاهر لجميع الطلاب، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الجودة فى جميع أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أول بأول، مع مراعاة السرية فى رصد الدرجات.

وأوصى، مديرى عموم الإدارات بالمرور اليومى على اللجان الامتحانية وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لجميع الطلاب.

وتابع، أن الامتحانات تكون وفقا للجداول المعلنة، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من الأحد الموافق ٢٠٢٤/٧/٢١ حتى السبت الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٧.

وطلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من الأحد الموافق ٢٠٢٤/٧/٢١ حتى السبت الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٧.

والنقل الإعدادى المهنى ( وما يعادله) خلال الفترة من الأحد ٢٠٢٤/٧/٢١حتى السبت ٢٠٢٤/٧/٢٧.

والنقل الثانوى الفنى وما يعادله الاثنين ٢٠٢٤/٧/٢٢ حتى السبت الموافق ٢٠٢٤/٨/٣.

والشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الأحد ٢٠٢٤/٧/٢٨ حتى السبت الموافق ٢٠٢٤/٨/٣.