السفارة المصرية في بيروت تحتفل بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 10:28 صباحاً - أقام السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، احتفالاً بالذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة، بمشاركة واسعة من المسئولين والسياسيين والإعلاميين اللبنانيين، حيث شارك معالي الوزير بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات كممثل عن الحكومة اللبنانية، والنائب الدكتور فادي علامة رئيس لجنة الشئون الخارجية كممثل عن الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، فضلاً عن مشاركة الرئيس أمين الجميل والرئيس ميشال سليمان الرئيسين السابقين للجمهورية اللبنانية، والرئيس فؤاد سنيورة الرئيس الأسبق لمجلس الوزراء، ووزراء السياحة والطاقة والزراعة والإعلام والصناعة، ولفيف من النواب والسفراء الأجانب المعتمدين في بيروت.

وألقى السفير المصري كلمة شدد فيها على العلاقات التاريخية الراسخة والمتشعبة بين البلدين، مؤكداً حرص القيادة السياسية المصرية على دعم سيادة واستقرار لبنان، ومستعرضاً محددات السياسة المصرية تجاه لبنان الشقيق، والتي تشمل مشاركة نشطة في اللجنة الخماسية الدولية الرامية للمساعدة في إنهاء الفراغ الرئاسي، وكذلك الجهود المصرية لمنع توسع التصعيد العسكري الحالي في جنوب لبنان، مؤكداً أن مصر تنطلق في دعمها للبنان من موقع الإخاء والعلاقات الرسمية والشعبية الممتدة، لا من موقع التدخل في الشئون الداخلية، بل إن مصر تحرص على صون سيادة لبنان المقدسة، وتقوم بكل ما يمكنها لمساعدة هذا البلد العزيز على قلب كل مصري للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية الحالية.