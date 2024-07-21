عبد الحليم قنديل: إسرائيل قوة إجرامية متخبطة فى تصرفاتها ونسخة من أمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 11:26 صباحاً - قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الرأى الاستشارى حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أكد ما هو مؤكد أن الإحتلال اسمه احتلال.

وأضاف عبد الحليم قنديل، خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أن كل ما فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلية من تغيير الوقائع السكانية أو الجغرافية أو إنشاء المستوطنات باطل بطلانا مطلقا، وفكرة مطالبة إسرائيل بالإنسحاب أو التعويض أو إزالة الجدار هى أفكار منطقية متسقة مع القانون الدولى، لكنه لن تنفذ أى قوة إسرائيلية ذلك من تلقاء نفسها.