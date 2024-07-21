عبد الحليم قنديل: إسرائيل قوة إجرامية متخبطة فى تصرفاتها ونسخة من أمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 11:26 صباحاً - قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الرأى الاستشارى حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أكد ما هو مؤكد أن الإحتلال اسمه احتلال.
وأضاف عبد الحليم قنديل، خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أن كل ما فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلية من تغيير الوقائع السكانية أو الجغرافية أو إنشاء المستوطنات باطل بطلانا مطلقا، وفكرة مطالبة إسرائيل بالإنسحاب أو التعويض أو إزالة الجدار هى أفكار منطقية متسقة مع القانون الدولى، لكنه لن تنفذ أى قوة إسرائيلية ذلك من تلقاء نفسها.
وأوضح عبد الحليم قنديل أن رد إسرائيل على هذا القرار وكل القرارات السابقة بأن هذه الهيئات معادية للسامية، وهو تعليق تافه ومزور، ونحن الآن بصدد قوة إجرام مباشر جائت من وراء أقنعة، يدعون نسبا ووصلا بأرض لا علاقة لهم بها على وجه الإطلاق.
تابع عبد الحليم قنديل، إسرائيل نسخة من أمريكا، والأخيرة إقامتها أكبر جريمة فى التاريخ الإنسانى وترى فى إسرائيل صورة منها، لافتا إلى أن إسرائيل تتخبط فى تصرفاتها.